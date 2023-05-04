iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник клуба Берлускони может сесть в тюрьму на пять лет

Армандо Иццо участвовал в скандале, который связан с договорными матчами.
Сегодня, 21:56
Армандо Иццо / Getty Images
Армандо Иццо / Getty Images

Центрбэк итальянской Монцы Армандо Иццо может сесть в тюрьму на пять лет.

Как сообщает издание Football Italia, Иццо был признан виновным в связях с неаполитанской мафии и в скандале с договорными матчами.

Речь идет о периоде с 2013 по 2014 год, когда итальянец выступал за Авеллино из Серии Б. Тогда были замечены мошеннические схемы ставок на одну из игр команды.

Читай также: ПСЖ выплатит компенсацию Бен Арфа: суд признал клуб виновным в давлении на игрока

Сегодня, Иццо приговорили к пяти лет тюрьмы, однако, в связи с особенностями итальянской системы правосудия у Иццо будет возможность подать апеляццию и пока не пройдут все этапы судебного процесса Армандо не может быть признан виновным.

Стоит сказать, что защитник попал в поле зрения следствия из-за того, что является двоюродным братом Умберто Аккурсо, главы клана Винелла Грасси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монца

Статьи по теме

Коваленко - лучший игрок Специи в матче против Монцы по версиям WhoScored и SofaScore Коваленко - лучший игрок Специи в матче против Монцы по версиям WhoScored и SofaScore
Специя вместе с Коваленко не смогла переиграть Монцу Специя вместе с Коваленко не смогла переиграть Монцу
Монца сенсационно обыграла Интер Монца сенсационно обыграла Интер
Поддержавший войну в Украине Берлускони борется с лейкемией Поддержавший войну в Украине Берлускони борется с лейкемией
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа23:19
Реал Сосьедад объявил о продлении контракта с одним из лидеров в стиле Hogwarts Legacy
Европа22:56
Цыганков получил оценку выше среднего за матч с Мальоркой
Европа22:50
Легенда Арсенала вступился за Месси из-за травли со стороны фанатов ПСЖ
Украина22:26
Ворскла - Динамо: видео голов и обзор матча 04.05.2023
Европа22:25
Жирона с Цыганковым обыграла Мальорку
Европа21:56
Защитник клуба Берлускони может сесть в тюрьму на пять лет
Европа21:53
Да придет спаситель: Астон Вилла готова выкупить Торреса у Барселоны
Европа21:29
Более 100 млн евро и солидная зарплата: Стали известны детали перехода Беллингема в Реал
Теннис21:18
Даяна Ястремская прошла в следующий этап в испанском Реусе
Европа21:03
Владельцы Ман Сити приобрели клуб в Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK