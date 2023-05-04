Защитник клуба Берлускони может сесть в тюрьму на пять лет

Армандо Иццо участвовал в скандале, который связан с договорными матчами.

Центрбэк итальянской Монцы Армандо Иццо может сесть в тюрьму на пять лет.

Как сообщает издание Football Italia, Иццо был признан виновным в связях с неаполитанской мафии и в скандале с договорными матчами.

Речь идет о периоде с 2013 по 2014 год, когда итальянец выступал за Авеллино из Серии Б. Тогда были замечены мошеннические схемы ставок на одну из игр команды.

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Сегодня, Иццо приговорили к пяти лет тюрьмы, однако, в связи с особенностями итальянской системы правосудия у Иццо будет возможность подать апеляццию и пока не пройдут все этапы судебного процесса Армандо не может быть признан виновным.

Стоит сказать, что защитник попал в поле зрения следствия из-за того, что является двоюродным братом Умберто Аккурсо, главы клана Винелла Грасси.