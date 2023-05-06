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Полузащитник Ливерпуля пропустит остаток сезона

Игрок снова получил травму бедра и будет прооперирован.
Сегодня, 11:03
Тьяго Алькантара / Getty Images
Тьяго Алькантара / Getty Images

Тренерский штаб Ливерпуля до конца сезона не сможет рассчитывать на полузащитника Тьяго Алькантару.

32-летний испанский хавбек получил повторную травму бедра, из-за чего ему предстоит перенести хирургическое вмешательство.

"Тьяго будет прооперирован и пропустит остаток сезона", - приводит слова главного тренера "красных" Юргена Клоппа официальный сайт клуба.

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Отметим, что из-за повреждения бедра испанец не играл с февраля. Полузащитник вернулся в апреле, успел провести 96 минут в четырех матчах и снова получил травму.

Всего в нынешнем сезоне Алькантара принял участие в составе Ливерпуля в 28 поединках во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль начал переговорный процесс с хавбеком Брайтона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Тьяго Алькантара

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