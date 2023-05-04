Ливерпуль начал переговорный процесс с хавбеком Брайтона

Ливерпуль начал переговоры с аргентинским полузащитником Алексисом Мак Аллистером, пишет Фабрицио Романо.

После того, как Джуд Беллингем выбрал мадридский Реал, мерсисайдцы переключились на другие цели, и первый в их списке - хавбек Брайтона.

Сообщается, что представители клуба презентовали игроку будущий проект клуба, а так же свое финансовое предложение.

При этом неизвестно, контактировал ли Ливерпуль с Брайтоном. Ведь, учитывая конкуренцию за игрока, "чайки" могут затребовать серьезную сумму. Сейчас предполагается, что Мак Аллистер обойдется клубам в 60-80 млн евро.

В текущем сезоне Алексис провел 33 матча за "чаек" во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.