iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль начал переговорный процесс с хавбеком Брайтона

Мак Аллистер точно пойдет летом на повышение.
Сегодня, 13:19
Алексис Мак Аллистер / Getty Images
Алексис Мак Аллистер / Getty Images

Ливерпуль начал переговоры с аргентинским полузащитником Алексисом Мак Аллистером, пишет Фабрицио Романо.

После того, как Джуд Беллингем выбрал мадридский Реал, мерсисайдцы переключились на другие цели, и первый в их списке - хавбек Брайтона.

Сообщается, что представители клуба презентовали игроку будущий проект клуба, а так же свое финансовое предложение. 

При этом неизвестно, контактировал ли Ливерпуль с Брайтоном. Ведь, учитывая конкуренцию за игрока, "чайки" могут затребовать серьезную сумму. Сейчас предполагается, что Мак Аллистер обойдется клубам в 60-80 млн евро.

В текущем сезоне Алексис провел 33 матча за "чаек" во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль алексис макаллистер

Статьи по теме

Ливерпуль минимально победил Фулхэм Ливерпуль минимально победил Фулхэм
Клопп обвиняется в неподобающих высказываниях в адрес судьи матча Ливерпуль - Тоттенхэм Клопп обвиняется в неподобающих высказываниях в адрес судьи матча Ливерпуль - Тоттенхэм
Глава профсоюза судей Англии призвал наказывать команды за конфликты тренеров с арбитрами Глава профсоюза судей Англии призвал наказывать команды за конфликты тренеров с арбитрами
Клопп - о победе над Тоттенхэмом: Нам все сошло с рук благодаря Жоте Клопп - о победе над Тоттенхэмом: Нам все сошло с рук благодаря Жоте
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Формула 114:51
Альпин продала четверть своих акций американскому автодилеру
Бокс14:32
"Мир должен это видеть": Усик отреагировал на обстрел Херсона россиянами
Велоспорт14:09
Международная федерация велосипедистов также допустила росиян и белорусов
Бокс13:57
Ломаченко напомнил о бое с Хэйни, записав обращение к болельщикам
Европа13:28
"Лучший мужчина и папа": Жена Малиновского трогательно поздравила мужа с днем рождения
Европа13:19
Ливерпуль начал переговорный процесс с хавбеком Брайтона
Бокс12:46
Альварес и Райдер устроили битву взглядов перед боем
Европа12:42
Зинченко летом может покинуть Арсенал - СМИ
Европа12:10
Новая глава: где продолжит карьеру Месси
Европа12:02
Победитель Лиги чемпионов сыграет в испанской медиалиге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK