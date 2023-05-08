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Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити выиграет АПЛ

Наставник манчестерской команды отметил чемпионский настрой своих подопечных.
Сегодня, 09:48
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался по поводу борьбы за чемпионство в АПЛ.

По словам испанского тренера, судьба титула находится в руках манчестерского клуба.

"С тех пор как мы обыграли Арсенал – судьба в наших руках. Мы обыграли Фулхэм, обыграли Вест Хэм, обыграли Лидс. После матча с Реалом у нас будет пять дней, чтобы хорошо восстановиться перед Эвертоном".

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Гвардиола признался, что не сомневается в победе Манчестер Сити в АПЛ.

"Каждый раз, когда мы побеждаем, становимся ближе к чему-то исключительному. Вот почему мы это не отпустим – потому что не хотим отпускать", - приводит слова Гвардиолы CityXtra.

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити идет на первом месте, опережая Арсенал на один балл и имея на одну сыгранную игру меньше.

Ранее сообщалось, что бельгийский клуб обвинил "партнера" Манчестер Сити в получении "стороннего финансирования".


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