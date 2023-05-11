Шевченко: Мы боремся за свое выживание, чтобы сберечь свою идентичность, свой язык

Андрей Шевченко выступил в эфире программы L’Équipe du Soir, затронув тему войны в Украине и допуска россиян и белоруссов к международным соревнованиям.

По словам Шевченко, его принципиальная позиция заключается в том, что представители стран-оккупантов не должны участвовать в турнирах наравне с спортсменами из цивилизованного мира.

"Спасибо за предоставленную мне возможность говорить об Украине. Ситуация не изменилась. Война продолжается, день за днем гибнут люди, гибнут дети. Это действительно трудно, но я горжусь, очень горжусь своей страной и своим народом. Как и армией. За то, как она борется и защищает нас. Горжусь тем, как страна борется за демократию.

Я выразил свою позицию еще в начале войны. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в любых спортивных соревнованиях, олимпийских или нет, в любой точке мира, пока не закончилась война.

Почему? Потому что это принцип. Почему это принцип для меня, а не для всех? Пока мы разговариваем, они убивают наших людей, убивают детей. Мы боремся за свое выживание, чтобы сохранить имя Украины, свою идентичность, свой язык", - сказал украинец.

Напомним, ранее Шевченко был замечен на матче Милан - Интер вместе с сербом Новаком Джоковичем.