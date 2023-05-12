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Футбол

Эксклюзив: Бензема получил именной подарок от одноклубника

Винисиус Жуниор осчастливив французского нападающего Реала.
Сегодня, 13:20
Винисиус Жуниор и Карим Бензема / Getty Images
Винисиус Жуниор и Карим Бензема / Getty Images

Форвард мадридского Реала Карим Бензема заслужил внимание от партнера по команде Винисиуса Жуниора.

Бразильский футболист подарил французы наушники AirPods Max, которые выполнены в золотистом цвете.

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Как сообщает As, сторимость таких наушников составляет 629 евро, но кастомизация увеличила стоимость девайса.

На каждом из динамиков выгравированы инициалы и игровой номер Бензема – KB9.

"Спасибо, братишка", - подписал фотографию Бензема, в Instagram.

Ранее сообщалось, что Лэмпард сделал подарок игроку Челси U-14, позвав его тренироваться с первой командой.


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