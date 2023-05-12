Эксклюзив: Бензема получил именной подарок от одноклубника
Винисиус Жуниор осчастливив французского нападающего Реала.
Форвард мадридского Реала Карим Бензема заслужил внимание от партнера по команде Винисиуса Жуниора.
Бразильский футболист подарил французы наушники AirPods Max, которые выполнены в золотистом цвете.
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Как сообщает As, сторимость таких наушников составляет 629 евро, но кастомизация увеличила стоимость девайса.
На каждом из динамиков выгравированы инициалы и игровой номер Бензема – KB9.
"Спасибо, братишка", - подписал фотографию Бензема, в Instagram.
Ранее сообщалось, что Лэмпард сделал подарок игроку Челси U-14, позвав его тренироваться с первой командой.