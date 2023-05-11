Лэмпард сделал подарок игроку Челси U-14, позвав его тренироваться с первой командой

Тренер "синих" наградил юного футболиста за шикарные выступления и победу в лондонском кубке.

Временный тренер Челси Фрэнк Лэмпард сделал неожиданный подарок капитану состава лондонского клуба U-14 Чарли Холланда, пригласив его потренироваться с первой командой, сообщает Goal.

По информации источника, Лэмпард сделал это в качестве награды за победу в Кубке Альберта Фелана. Челси U-14 победил в финале Фулхэм со счетом 5:0.

За впечатляющие выступления на протяжении всего турнира Холланду была предоставлена ​​возможность провести тренировку со своими взрослыми футболистами "синих", которые готовились к предстоящему матчу против Ноттингем Форест.

На тренировочных кадрах Холланд участвовал в легкой пробежке с такими людьми, как Матео Ковачич и Конор Галлахер, под руководством тренера по фитнесу Мэтта Бирни.

🔵🎥 Chelsea squad in training ahead of the weekend as they hope to build on their first win under Frank Lampard pic.twitter.com/n0Gv5Y5wed — Football Daily (@footballdaily) May 11, 2023

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Это был особенный день для Чарли Холланда, поскольку обычно только игроки составов до 21 или 18 лет получают возможность потренироваться с первой командой.

В то время как молодые игроки часто находятся там, где тренируется основная команда, им, как правило, трудно получить возможность пообщаться со своими кумирами. Это делает достижение Холланда еще более особенным.