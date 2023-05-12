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Анчелотти: Винисиус если не лучший игрок в мире, то среди лучших

Итальянец в восторге от игры своего подопечного.
Сегодня, 19:53
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что считает вингера Винисиуса одним из лучших футболистов мира. 

"У Винисиуса все хорошо. Важно понимать индивидуальные требования каждого футболиста. Он счастлив, мотивирован. Многое привносит в команду. Он находится в потрясающей форме.

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На данный момент Винисиус если не лучший игрок в мире, то находится среди лучших. Он очень решительный футболист", – заявил Анчелотти в интервью Marca.

В текущем сезоне на счету 22-летнего бразильца десять голов и девять ассистов в 30 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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