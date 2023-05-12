Анчелотти: Винисиус если не лучший игрок в мире, то среди лучших

Итальянец в восторге от игры своего подопечного.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что считает вингера Винисиуса одним из лучших футболистов мира.

"У Винисиуса все хорошо. Важно понимать индивидуальные требования каждого футболиста. Он счастлив, мотивирован. Многое привносит в команду. Он находится в потрясающей форме.

Читай также: Не Лунин: Ворота Реала в ближайшем матче будет защищать Куртуа

На данный момент Винисиус если не лучший игрок в мире, то находится среди лучших. Он очень решительный футболист", – заявил Анчелотти в интервью Marca.

В текущем сезоне на счету 22-летнего бразильца десять голов и девять ассистов в 30 матчах Ла Лиги.