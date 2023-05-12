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Не Лунин: Ворота Реала в ближайшем матче будет защищать Куртуа

Анчелотти развеял слухи о массовой ротации в предстоящем поединке чемпионата с Хетафе.
Сегодня, 17:59
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился планами на предстоящий домашний матч 34-го тура Ла Лиги против Хетафе, который состоится в субботу, 13 мая.

Наставник мадридской команды опроверг слухи о массовой ротации в этой игре перед ответным матчем с Манчестер Сити в Лиге чемпионов, в частности, что он предоставит игровую практику украинскому голкиперу Андрею Лунину.

"Куртуа сыграет завтра. Относительно Винисиуса, мы посмотрим, выйдет он или нет", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел в составе Реала 12 матчей, в которых пропустил 13 мячей, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин заинтересовал немецкие клубы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига Андрей Лунин

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