Не Лунин: Ворота Реала в ближайшем матче будет защищать Куртуа

Анчелотти развеял слухи о массовой ротации в предстоящем поединке чемпионата с Хетафе.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился планами на предстоящий домашний матч 34-го тура Ла Лиги против Хетафе, который состоится в субботу, 13 мая.

Наставник мадридской команды опроверг слухи о массовой ротации в этой игре перед ответным матчем с Манчестер Сити в Лиге чемпионов, в частности, что он предоставит игровую практику украинскому голкиперу Андрею Лунину.

"Куртуа сыграет завтра. Относительно Винисиуса, мы посмотрим, выйдет он или нет", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел в составе Реала 12 матчей, в которых пропустил 13 мячей, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин заинтересовал немецкие клубы.