Эспаньол - Барселона: онлайн-трансляция матча 14.05.2023 34-го тура Ла Лиги

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Эспаньолом и Барселоной в испанской Примере.

В воскресенье, 14 мая, в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги Эспаньол примет Барселону.

Данный поединок может стать чемпионским для "сине-гранатовых", которые имеют разрыв в 13 очков от своего ближайшего преследователя в турнирной таблице Реала.

Поединок Эспаньол - Барселона пройдет в Корнелье-де-Льобрегат на стадионе РДЦЕ. Стартовый свисток матча позвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Эспаньол - Барселона

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 22:00

В турнирной таблице чемпионата Испании Эспаньол занимает 19-е место с 31-м баллом, а Барселона идет первой с 82-мя очками в активе.