iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании голкипера из бельгийского клуба

Английский клуб ищет замену Давиду де Хеа.
Сегодня, 11:58
Барт Вербрюгген / Getty Images
Барт Вербрюгген / Getty Images

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания нового голкипера.

Как сообщает Manchester Evening News, английский клуб рассматривает возможность в подписании вратаря Андерлехта Барте Вербрюггене.

По информации источника, "красные дьяволы" не уверены в стабильности основного вратаря Давида де Хеа.

 

Действующее соглашение испанца с клубом истекает в конце сезона. Стороны продолжают вести переговоры о продлении.

Читай также: Легендарный защитник Арсенала встал на защиту тен Хага от слов легенды Манчестер Юнайтед

Кроме того, летом у Юнайтед истекают соглашения и с двумя другими вратарями - Джеком Батлендом и Томом Хитоном.

В текущем сезоне Вербрюгген провел в составе бельгийского клуба 37 матчей, в которых пропустил 45 голов и 13 раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что владельцы Манчестер Юнайтед определились, кому они продадут клуб.


Статьи по теме

Сульшер заявил, что Манчестер Юнайтед отказался в свое время от трансфера Холанда Сульшер заявил, что Манчестер Юнайтед отказался в свое время от трансфера Холанда
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарный трехочковый Ривза после сирены со своей половины ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарный трехочковый Ривза после сирены со своей половины
Тен хаг высказался о возможности посадить Де Хеа на скамейку запасных из-за ошибок Тен хаг высказался о возможности посадить Де Хеа на скамейку запасных из-за ошибок
"Сознательный украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет": Зозуля жестко раскритиковал Шевченко "Сознательный украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет": Зозуля жестко раскритиковал Шевченко
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа13:20
Сульшер заявил, что Манчестер Юнайтед отказался в свое время от трансфера Холанда
НБА13:15
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарный трехочковый Ривза после сирены со своей половины
Европа12:56
Тен хаг высказался о возможности посадить Де Хеа на скамейку запасных из-за ошибок
Украина12:50
"Сознательный украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет": Зозуля жестко раскритиковал Шевченко
Бокс12:25
Стало известно, когда состоятся промоутерские торги Усик - Дюбуа
Европа12:22
Барселона сделала предложение Дембеле о новом контракте
Киберспорт12:05
Blast Paris Major 2023: NaVi стартует на турнире, Monte сыграет с Furia
Европа11:58
Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании голкипера из бельгийского клуба
Европа11:50
Бернарду Силва: Роналду говорил, что заслуживает больше Золотых мячей
Европа11:34
Бывший тренер Челси может возглавить французский клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK