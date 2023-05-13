Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании голкипера из бельгийского клуба

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания нового голкипера.

Как сообщает Manchester Evening News, английский клуб рассматривает возможность в подписании вратаря Андерлехта Барте Вербрюггене.

По информации источника, "красные дьяволы" не уверены в стабильности основного вратаря Давида де Хеа.

Действующее соглашение испанца с клубом истекает в конце сезона. Стороны продолжают вести переговоры о продлении.

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Кроме того, летом у Юнайтед истекают соглашения и с двумя другими вратарями - Джеком Батлендом и Томом Хитоном.

В текущем сезоне Вербрюгген провел в составе бельгийского клуба 37 матчей, в которых пропустил 45 голов и 13 раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что владельцы Манчестер Юнайтед определились, кому они продадут клуб.