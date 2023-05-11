Владельцы Манчестер Юнайтед определились, кому они продадут клуб

Продажа Манчестер Юнайтед приближается к своей завершающей стадии.

Претендентами на покупку клуба остаются катарский шейх Джассим Аль-Тани и исполнительный директор транснациональной химической компании Ineos сэр Джим Рэтклифф.

Как сообщает StrettyNews со ссылкой на The Sun, нынешние владельцы манкунианцев семья Глейзеров определилась с тем, кому они хотят продать клуб.

Они считают предложение Рэтклиффа приоритетным вариантом. Это связано с тем, что он не будет полностью выкупать МЮ, а только большую часть акций. За счет этого у Глейзеров останется миноританцый пакет акций, что позволит им все еще влиять на жизнь клуба.

Также произойдет "неизбежный конец для высшего руководства Манчестера", включая исполнительного директора Ричарда Арнольда.

Аль-Тани в свою очередь предлагает чуть больше 5 миллиардов фунтов за 100% акций + закрытие долга Юнайтед, который на него повесили Глейзеры (примерно 660 миллионов).

Ряд американских хедж-фондов ранее также претендовали на покупку миноритарных пакетов акций клуба, что могло бы позволить Глейзерам сохранить контроль и профинансировать реконструкцию Олд Траффорд и тренировочной базы в Кэррингтоне.