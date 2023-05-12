Легендарный защитник Арсенала встал на защиту тен Хага от слов легенды Манчестер Юнайтед

Легенда Арсенала Рэй Парлор встал на защиту главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага после недавней критики со стороны легенды манкунианцев Дуайта Йорка.

Нидерландец произвел хорошее впечатление в свой первый сезон на Олд Траффорд, выиграв кубок лиги ранее в этом году. Несмотря на успехи, Йорк считает, что тен Хага следует призвать к ответу за девять поражений в рамках АПЛ.

Экс-форвард МЮ отметил, что это больше, чем было у команды при Оле Гуннар Сульшере в его единственный полный сезон во главе клуба. Тем не менее, Парлор считает, что Манчестер должен дать тен Хагу больше времени, так как команда вновь претендует на трофеи.

"Чтобы построить команду и снова бросить вызов лучшим, нужно время, не так ли?", - цитирует Парлора talkSPORT.

"Когда летом откроется трансферное окно, будет интересно посмотреть, кто куда перейдет. Им нужен нападающий, поэтому им придется заплатить большие деньги за него. Но я с этим (слова Йорка) не согласен. Он выиграл трофей. Да, это не идеальный трофей, но это все же трофей".

Источник: Getty Images

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"Я думаю, что четверка лучших АПЛ будет жизненно важна для Юнайтед. Если быть честным, думаю, что они все равно попадут в топ-4. Их календарь не такой сложный, как у некоторых других команд".

На данный момент Манчестер Юнайтед занимает четвертое место в АПЛ, опережая Ливерпуль на одно очко, сыграв на один матч меньше.