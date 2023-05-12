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Легендарный защитник Арсенала встал на защиту тен Хага от слов легенды Манчестер Юнайтед

Обычно все происходит совсем наоборот.
Сегодня, 15:58
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Легенда Арсенала Рэй Парлор встал на защиту главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага после недавней критики со стороны легенды манкунианцев Дуайта Йорка.

Нидерландец произвел хорошее впечатление в свой первый сезон на Олд Траффорд, выиграв кубок лиги ранее в этом году. Несмотря на успехи, Йорк считает, что тен Хага следует призвать к ответу за девять поражений в рамках АПЛ.

Экс-форвард МЮ отметил, что это больше, чем было у команды при Оле Гуннар Сульшере в его единственный полный сезон во главе клуба. Тем не менее, Парлор считает, что Манчестер должен дать тен Хагу больше времени, так как команда вновь претендует на трофеи.

"Чтобы построить команду и снова бросить вызов лучшим, нужно время, не так ли?", - цитирует Парлора talkSPORT.

"Когда летом откроется трансферное окно, будет интересно посмотреть, кто куда перейдет. Им нужен нападающий, поэтому им придется заплатить большие деньги за него. Но я с этим (слова Йорка) не согласен. Он выиграл трофей. Да, это не идеальный трофей, но это все же трофей".

Источник: Getty Images

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"Я думаю, что четверка лучших АПЛ будет жизненно важна для Юнайтед. Если быть честным, думаю, что они все равно попадут в топ-4. Их календарь не такой сложный, как у некоторых других команд".

На данный момент Манчестер Юнайтед занимает четвертое место в АПЛ, опережая Ливерпуль на одно очко, сыграв на один матч меньше.

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