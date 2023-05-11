Фернандеш: Манчестер Юнайтед заслуживает играть в Лиге чемпионов

По мнению португальца, перед стартом сезона никто не ожидал, что манкунианцы будут бороться за топ-4.

Манчестер Юнайтед» на одно очко опережает Ливерпуль в борьбе за четвертое место АПЛ, сыграв на один матч меньше.

Судьба последнего места в зоне Лиги чемпионов находится в руках команды Эрика тен Хага, которая в последнее время проводит не лучшую серию, проиграв три из последних шести поединков.

Бруно Фернандеш, который ни разу не преодолевал групповой этап Лиги чемпионов в своей английской карьере, считает, что "красные дьяволы" принадлежат к элитному клубному турниру Европы.

"Мы хотим футбола Лиги чемпионов", — цитирует португальца Sky Sports. "Этот клуб заслуживает этого, этот клуб должен быть в таком положении".

"Я думаю, что эти игроки тоже заслуживают того, чтобы быть там. У нас такая замечательная команда, которая проделала отличную работу в этом сезоне, когда никто не думал, что Манчестер Юнайтед сможет бороться за четверку лучших".

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"Мы знаем, что все сейчас говорят: "О, Манчестер Юнайтед был великолепен", но я помню, что в начале сезона никто не ставил нашу команду в шестерку лучших. Поэтому я думаю, что это хороший сюрприз для них, но не для нас".

"Мы знали, что можем быть там, мы знали, что можем быть еще выше в лиге. Думаю, скоро этот клуб, эти игроки будут бороться за гораздо большие вещи".

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Для того, чтобы гарантировать себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне, Манчестер Юнайтед должен выиграть три из последних четырех матчей АПЛ.

В следующем туре манкунианцы будут принимать в гостях Вулверхэмптон. Встреча состоится в субботу, 13 мая. Стартовый свисток поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.