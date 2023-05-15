iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Нам пришлось несладко": Хави оценил чемпионство Барселоны в Ла Лиге

Наставник каталонцев подвел итоги долгого пути к победе в чемпионате Испании.
Сегодня, 10:00
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави поделился впечатлениями от победы над Эспаньолом (4:2), которая позволила стать чемпионом Испании.

По словам специалиста, игроки пожертвовали многим, чтобы выиграть желанный трофей.

"Ощущения отличные. Работа выполнена хорошо. Она началась в июле, и десять месяцев мы трудились, шли на жертвы. Болельщики и клуб заслужили это. Благодаря этой работе мы добились стабильности и безопасности.

Мы обеспечили себе титул в великолепном матче. Мы были прекрасны. К концу команда расслабилась, а соперник проявил гордость.

Мы выиграли Ла Лигу в дерби, это необычно. Отпраздновать – это нормально, но я понимаю, что мы не дома, так что нельзя проявлять неуважение. Понимаю, как сложно сдерживаться, но я сказал игрокам, что лучшее, что они могут сейчас сделать, это поскорее уйти с поля".

Читай также: Спустя почти полвека: в сезоне-2022/23 Барселона будет играть в цветах Реала

"Нам пришлось несладко, было много критики. Выполненную нами работу не ценят как следует. Но это Барселона, и я знаю, как все устроено. Эта победа обеспечивает нашему проекту безопасность. Мы великолепно играли в некоторых матчах, мы показали, что мы команда. Мы хотим выиграть оставшиеся четыре матча. Мы уже достигли своей цели, и это было тяжело", - приводит слова Хави Marca

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Эспаньол - Барселона.


Статьи по теме

Брэдли назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни Брэдли назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарная комбинация Тейтум и Уильямса возглавила рейтинг ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарная комбинация Тейтум и Уильямса возглавила рейтинг
Blast Paris Major 2023: украинское дерби между NaVi и Monte Blast Paris Major 2023: украинское дерби между NaVi и Monte
Швентек: Я буду поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит Швентек: Я буду поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс12:25
Брэдли назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни
НБА12:00
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарная комбинация Тейтум и Уильямса возглавила рейтинг
Киберспорт11:35
Blast Paris Major 2023: украинское дерби между NaVi и Monte
Теннис11:25
Швентек: Я буду поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит
НХЛ11:25
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Киберспорт11:14
"Woro2k, ты тупой" vs "S1mple, я тебя уничтожу": лидеры NaVi и Monte впервые сыграют после ссоры
ММА10:59
Бывшая девушка Адесаньи подала на него в суд, требуя половину его состояния
Европа10:33
Ренн почтил память французского журналиста, который погиб под Бахмутом
Киберспорт10:10
Blast Paris Major 2023: украинское дерби, FaZe и G2 в шаге от вылета
Европа10:00
"Нам пришлось несладко": Хави оценил чемпионство Барселоны в Ла Лиге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK