"Нам пришлось несладко": Хави оценил чемпионство Барселоны в Ла Лиге

Главный тренер Барселоны Хави поделился впечатлениями от победы над Эспаньолом (4:2), которая позволила стать чемпионом Испании.

По словам специалиста, игроки пожертвовали многим, чтобы выиграть желанный трофей.

"Ощущения отличные. Работа выполнена хорошо. Она началась в июле, и десять месяцев мы трудились, шли на жертвы. Болельщики и клуб заслужили это. Благодаря этой работе мы добились стабильности и безопасности.

Мы обеспечили себе титул в великолепном матче. Мы были прекрасны. К концу команда расслабилась, а соперник проявил гордость.

Мы выиграли Ла Лигу в дерби, это необычно. Отпраздновать – это нормально, но я понимаю, что мы не дома, так что нельзя проявлять неуважение. Понимаю, как сложно сдерживаться, но я сказал игрокам, что лучшее, что они могут сейчас сделать, это поскорее уйти с поля".

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"Нам пришлось несладко, было много критики. Выполненную нами работу не ценят как следует. Но это Барселона, и я знаю, как все устроено. Эта победа обеспечивает нашему проекту безопасность. Мы великолепно играли в некоторых матчах, мы показали, что мы команда. Мы хотим выиграть оставшиеся четыре матча. Мы уже достигли своей цели, и это было тяжело", - приводит слова Хави Marca

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Эспаньол - Барселона.