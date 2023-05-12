Спустя почти полвека: в сезоне-2022/23 Барселона будет играть в цветах Реала

В следующем сезона Барселона может выступать в интересной выездной форме.

Как сообщает Footy Headlines, в Сеть слили вероятную выездную форму каталонцев на сезон-2023/24.

Согласно с предоставленными снимками, Барселона будет выступать в белой форме с синими шортами и сине-гранатовыми гетрами. Примечательно, что на форме будет эмблема, которую клуб использовал с 1975 по 2002 год.

Окантовка рукавов будет сине-гранатовой, а логотип изготовителя формы Nike и спонсора Spotify будут изображены в синем цвете.

https://www.footyheadlines.com/

https://www.footyheadlines.com/

https://www.footyheadlines.com/

Сообщается, что эта форма вдохновлена комплектом, который Барселона использовала в 1970-х годах. Стоит отметить, что последний раз каталонский клуб использовал белый цвет для футболки 46 лет назад - в сезоне-1977/78.

Йохан Кройф в 1970-х / https://www.footyheadlines.com/

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Источники в Барселоне уверены, что эта форма станет одной из самых продаваемых в истории клуба. А те, кому удалось увидеть ее вживую, были сильно впечатлены.