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Мечте не судилось сбыться: Фанат Арсенала продает чемпионскую футболку за шокирующею стоимость

Болельщик лондонцев готовился праздновать победу в АПЛ, но в итоге остался у разбитого корыта.
Сегодня, 11:33
Арсенал упустил чемпионство / Getty Images
Арсенал упустил чемпионство / Getty Images

Лондонский Арсенал длительное время лидировал в таблице национального чемпионата, однако шансы на чемпионство уже крайне малы.

В финальном отрезке чемпионата Англии "канониры" допустили ряд важных потерь, а последним стало поражение от Брайтона (0:3). Именно серия неудач разрушила мечты не только игроков, но и преданных фанатов.

Один из болельщиков предполагал, что Арсенал выиграет титул, заказав заранее футболку команды с надписью "Чемпионы 23".

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Понимая, что лишь в теории клуб имеет шансы выиграть трофей, он выставил на продажу экипировку. Примечательно, что фанат готов ее продать - Бесплатно.

В комментарии к посту в Facebook на Marketplace была опубликована запись, что футболка "наполнена слезами".

Напомним, что в моменте Арсенал лидировал в таблице, имея перевес в 11 очков. Сейчас команда Микеля Артеты отстает от Манчестер Сити на пять очков за два тура до конца, а также сыграв на одну игру больше.

Ранее сообщалось, что Арсенал намерен разгрузить состав летом, устроив массовую чистку.


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