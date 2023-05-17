Мечте не судилось сбыться: Фанат Арсенала продает чемпионскую футболку за шокирующею стоимость
Лондонский Арсенал длительное время лидировал в таблице национального чемпионата, однако шансы на чемпионство уже крайне малы.
В финальном отрезке чемпионата Англии "канониры" допустили ряд важных потерь, а последним стало поражение от Брайтона (0:3). Именно серия неудач разрушила мечты не только игроков, но и преданных фанатов.
Один из болельщиков предполагал, что Арсенал выиграет титул, заказав заранее футболку команды с надписью "Чемпионы 23".
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Понимая, что лишь в теории клуб имеет шансы выиграть трофей, он выставил на продажу экипировку. Примечательно, что фанат готов ее продать - Бесплатно.
В комментарии к посту в Facebook на Marketplace была опубликована запись, что футболка "наполнена слезами".
Напомним, что в моменте Арсенал лидировал в таблице, имея перевес в 11 очков. Сейчас команда Микеля Артеты отстает от Манчестер Сити на пять очков за два тура до конца, а также сыграв на одну игру больше.
Ранее сообщалось, что Арсенал намерен разгрузить состав летом, устроив массовую чистку.