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Легенда Интера осчастливил самую старую фанатку клуба автографом и теплыми объятиями

Дзанетти подарил своей поклоннице незабываемые эмоции.
Сегодня, 18:24
Хавьер Дзанетти / Getty Images
Хавьер Дзанетти / Getty Images

Бывший защитник Интера Хавьер Дзанетти стал звездой в соцсетях благодаря доброму поступку.

Самая старая и известная болельщица "нерадзурри" Нонна Джузеппина попала на поле после благотворительной игры, где встретила аргентинского футболиста.

В свою очередь Дзанетти подарил фанатке теплые объятия и подписанную капитанскую повязку, на что пожилая итальянка ответила поцелуем.

Напомним, аргентинец выступал за Интер с 1995 года и успел провести за это время 857 официальных матчей в составе "нерадзурри".

Ранее сообщалось, что Интер впервые победил Милан в Лиге Чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Хавьер Дзанетти

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