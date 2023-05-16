Легенда Интера осчастливил самую старую фанатку клуба автографом и теплыми объятиями
Дзанетти подарил своей поклоннице незабываемые эмоции.
Бывший защитник Интера Хавьер Дзанетти стал звездой в соцсетях благодаря доброму поступку.
Самая старая и известная болельщица "нерадзурри" Нонна Джузеппина попала на поле после благотворительной игры, где встретила аргентинского футболиста.
В свою очередь Дзанетти подарил фанатке теплые объятия и подписанную капитанскую повязку, на что пожилая итальянка ответила поцелуем.
Напомним, аргентинец выступал за Интер с 1995 года и успел провести за это время 857 официальных матчей в составе "нерадзурри".
Ранее сообщалось, что Интер впервые победил Милан в Лиге Чемпионов.