Легенда Интера осчастливил самую старую фанатку клуба автографом и теплыми объятиями

Бывший защитник Интера Хавьер Дзанетти стал звездой в соцсетях благодаря доброму поступку.

Самая старая и известная болельщица "нерадзурри" Нонна Джузеппина попала на поле после благотворительной игры, где встретила аргентинского футболиста.

В свою очередь Дзанетти подарил фанатке теплые объятия и подписанную капитанскую повязку, на что пожилая итальянка ответила поцелуем.

Напомним, аргентинец выступал за Интер с 1995 года и успел провести за это время 857 официальных матчей в составе "нерадзурри".

Ранее сообщалось, что Интер впервые победил Милан в Лиге Чемпионов.