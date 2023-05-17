Юный фанат МЮ осчастливил Антони особенной футболкой сборной Бразилии

Вингер Манчестер Юнайтед Антони получил необычный презент от юного болельщика команды.

В сети появилось видео, где мальчик дарит бразильцу необычный комплект формы его национальной команды.

На футболке "пентакампеонов", которая теперь принадлежит игроку сборной Бразилии и "красных дьяволов" нанесен принт статуи Иисуса Христа, которая является главной достопримечательностью страны.

Напомним, ранее стал известен бюджет Манчестер Юнайтед на летнее трансферы.