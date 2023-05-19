Зинченко выбыл до конца сезона

Микель Артета не сможет рассчитывать на нескольких лидеров команды.

Главный тренер Арсенал Микель Артета сообщил о том, что Александр Зинченко и Габриэл Мартинелли больше не сыграют в сезоне-2022/23.

По словам специалиста, они выбили до конца сезона из-за травм.

"Они оба выбыли до конца сезона. Сколько времени на восстановление? По-разному. У Габи достаточно неприятная травма. Нам нужно оценить ее на следующей неделе. Он пропустит по крайней мере несколько недель".

Читай также: Арсенал готовится провернуть рекордную сделку

"У Алекса проблема с икроножной мышцей. Он не сможет сыграть в следующих нескольких матчах", - отметил Артета.

Ранее сообщалось, что пропустит июньские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024.