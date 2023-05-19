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Зинченко выбыл до конца сезона

Микель Артета не сможет рассчитывать на нескольких лидеров команды.
Сегодня, 13:45
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Главный тренер Арсенал Микель Артета сообщил о том, что Александр Зинченко и Габриэл Мартинелли больше не сыграют в сезоне-2022/23.

По словам специалиста, они выбили до конца сезона из-за травм.

"Они оба выбыли до конца сезона. Сколько времени на восстановление? По-разному. У Габи достаточно неприятная травма. Нам нужно оценить ее на следующей неделе. Он пропустит по крайней мере несколько недель".

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"У Алекса проблема с икроножной мышцей. Он не сможет сыграть в следующих нескольких матчах", - отметил Артета.

Ранее сообщалось, что пропустит июньские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024.

Источник: ФК Арсенал

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