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Арсенал готовится провернуть рекордную сделку

За Деклана Райса "канониры" отдадут немало денег.
Вчера, 22:52
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Лондонский Арсенал готовится предложить за Деклана Райса огромные деньги, утверждает The Telegraph.

"Канониры" оценивают 24-летнего англичанина в 92 млн фунтов, что является рекордной суммой для Вест Хэма.

При этом лондонский клуб хотел бы получить большую часть этой суммы авансом, однако клубы еще не пришли к единому мнению.

При этом Арсенал абсолютно уверен, что заполучит Райса этим летом, даже несмотря на интерес со стороны других английских грандов.

Ранее, напомним, "канониры" подписали новый контракт с Аароном Рэмсдейлом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Деклан Райс

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