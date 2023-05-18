Арсенал готовится провернуть рекордную сделку

Лондонский Арсенал готовится предложить за Деклана Райса огромные деньги, утверждает The Telegraph.

"Канониры" оценивают 24-летнего англичанина в 92 млн фунтов, что является рекордной суммой для Вест Хэма.

При этом лондонский клуб хотел бы получить большую часть этой суммы авансом, однако клубы еще не пришли к единому мнению.

При этом Арсенал абсолютно уверен, что заполучит Райса этим летом, даже несмотря на интерес со стороны других английских грандов.

Ранее, напомним, "канониры" подписали новый контракт с Аароном Рэмсдейлом.