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Монца установила историческое достижение в Серии А

Большой успех маленького клуба.
Сегодня, 09:46
Джанлука Капрари / Getty Images
Джанлука Капрари / Getty Images

Монца Сильвио Берлускони вчера сумела отметиться историческим достижениям для итальянского футбола.

19 мая в рамках 36-го тура Серии А "бело-красные" уверенно обыграли Сассуоло, благодаря чему команда занимает 8-е строчку в чемпионате, имея 52 очка.

Таким образом Монца стала третьим клубом Серии А за 70 лет, который сумел набрать 50 очков в совем дебютном сезоне в высшем дивизионе.

Ранее это удавалось лишь Парме в сезоне 1990/91 при пересчете очков на современный лад, ведь тогда в Италии за победу начисляли лишь два очка, а также Кьево в сезоне 2001/02.

Напомним, ранее стало известно, что Дармштадт стал первой командой в Германии, которая заслужила повышение в классе.

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