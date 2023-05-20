iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брентфорд даже без Тоуни разгромил Тоттенхэм

С такой реализацией у "шпор" не было ни шанса.
Сегодня, 17:05
Тоттенхэм - Брентфорд / Getty Images
Тоттенхэм - Брентфорд / Getty Images

В субботу, 20 мая, Тоттенхэм принимал у себя Брентфорд в рамках 37-го тура АПЛ.

"Шпоры" начали очень активно, и уже на 8-й минуте Харри Кейн чуть было не порвал сетку ворот своим мощным ударом. Тоттенхэм продолжил давить, имел несколько хороших моментов, но так и не смог увеличить свое преимущество, хотя в коцнвоке тайма они были очень близки к этому.

Источник: Getty Images

А во втором тайме быстрым голом отличились уже гости, при чем удар у Мбеумо получился не сильно хуже, чем у Кейна. После этого Брентфорд оживился, начал активней действовать в атаке и смог выйти вперед, Мбеумо записывает дубль на свой счет.

Источник: Getty Images

После этого Тоттенхэм рассыпался окончательно и практически перестал создавать опасность у ворот Брентфорда, а вот "пчелы" наоборот еще упорней начали наступать и в самом конце поединка довели счет до разгромного 1:3.

Источник: Getty Images

Статистика матча Тоттенхэм - Брентфорд 37-го тура АПЛ

Тоттенхэм - Брентфорд 1:3
Голы: Кейн, 8 - Мбеумо, 50, 62, Висса, 88

Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 22 - 11
Удары в створ: 8 - 4
Фолы: 11 - 9
Ожидаемые голы (xG): 1.76 - 1.20

Тоттенхэм: Форстер - Эмерсон (Порро, 75), Лангле, Санчес, Дэвис (Перишич, 85) - Данджума (Лукас Моура, 66), Биссума, Скипп - Кулусевски (Ришарлисон, 75), Кейн, Сон Хын Мин.

Брентфорд: Райя - Хики (Роэрслев, 89), Ми, Пиннок, Генри - Йенсен (Баптист, 72), Янельт, Оньека (Дамсгор, 46), Висса (Дасилва, 89) - Мбеумо, Шаде (Йоргенсен, 78).

Предупреждения: Мэйсон, 21, Биссума, 45 - Генри, 68

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм брентфорд

Статьи по теме

Брентфорд определился с судьбой Тоуни Брентфорд определился с судьбой Тоуни
Тоттенхэм ведет переговоры с тренером Фейеноорда Тоттенхэм ведет переговоры с тренером Фейеноорда
Хаби Алонсо не планирует бросать Байер ради Тоттенхэма Хаби Алонсо не планирует бросать Байер ради Тоттенхэма
Форварда Брентфорда дисквалифицировали на восемь месяцев из-за ставок Форварда Брентфорда дисквалифицировали на восемь месяцев из-за ставок
Помочь журналистам

Видео

Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic сыграют с GamerLegion, Monte вылетели с турнира
просмотров

Последние новости

ММА17:25
Чендлер заявил о готовности выйти на бой против Махачева
Европа17:12
Жирона с Цыганковым уступила Вильярреалу, пропустив на последних минутах
Европа17:05
Брентфорд даже без Тоуни разгромил Тоттенхэм
Европа16:42
Куртуа тренировался в общей группе Реала
Европа16:17
Забарный второй матч подряд начнет в стартовом составе
Украина15:58
Заря одержала победу над Ингульцом
Европа15:44
Альба может продолжить карьеру в Серии А
Бокс15:35
"Шансы очень малы": Тренер Дюбуа сделал неожиданное заявление о бое с Усиком
Украина15:06
Минай неожиданно обыграл Черноморец и покинул зону стыковых матчей
Украина14:45
На матче молодежных команд Львова и Руха болельщик напал на арбитра
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK