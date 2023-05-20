Брентфорд даже без Тоуни разгромил Тоттенхэм

С такой реализацией у "шпор" не было ни шанса.

В субботу, 20 мая, Тоттенхэм принимал у себя Брентфорд в рамках 37-го тура АПЛ.

"Шпоры" начали очень активно, и уже на 8-й минуте Харри Кейн чуть было не порвал сетку ворот своим мощным ударом. Тоттенхэм продолжил давить, имел несколько хороших моментов, но так и не смог увеличить свое преимущество, хотя в коцнвоке тайма они были очень близки к этому.

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А во втором тайме быстрым голом отличились уже гости, при чем удар у Мбеумо получился не сильно хуже, чем у Кейна. После этого Брентфорд оживился, начал активней действовать в атаке и смог выйти вперед, Мбеумо записывает дубль на свой счет.

Источник: Getty Images

После этого Тоттенхэм рассыпался окончательно и практически перестал создавать опасность у ворот Брентфорда, а вот "пчелы" наоборот еще упорней начали наступать и в самом конце поединка довели счет до разгромного 1:3.

Источник: Getty Images

Статистика матча Тоттенхэм - Брентфорд 37-го тура АПЛ

Тоттенхэм - Брентфорд 1:3

Голы: Кейн, 8 - Мбеумо, 50, 62, Висса, 88

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 22 - 11

Удары в створ: 8 - 4

Фолы: 11 - 9

Ожидаемые голы (xG): 1.76 - 1.20

Тоттенхэм: Форстер - Эмерсон (Порро, 75), Лангле, Санчес, Дэвис (Перишич, 85) - Данджума (Лукас Моура, 66), Биссума, Скипп - Кулусевски (Ришарлисон, 75), Кейн, Сон Хын Мин.

Брентфорд: Райя - Хики (Роэрслев, 89), Ми, Пиннок, Генри - Йенсен (Баптист, 72), Янельт, Оньека (Дамсгор, 46), Висса (Дасилва, 89) - Мбеумо, Шаде (Йоргенсен, 78).

Предупреждения: Мэйсон, 21, Биссума, 45 - Генри, 68