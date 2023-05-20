Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1: обзор матча и результат игры 20.05.2023

В субботу, 20 мая, в рамках 37-го тура АПЛ Борнмут принимал Манчестер Юнайтед. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил хавбек манкунианцев Каземиро. Бразилец отличился на девятой минуте матча изящным ударом через себя.

Отметим, украинский защитник "вишен" Илья Забарный провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями.

После 37-ми туров Борнмут занимает 14-е место с 39-ю баллами, а Манчестер Юнайтед идет на четвертой строчке, набрав 69 очков.

Статистика матча Борнмут - Манчестер Юнайтед 37-го тура чемпионата Англии

Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Каземиро, 9

Владение мячом: 40% - 60%

Ожидаемые голы (xG): 1.05 - 1.37

Удары: 9 -19

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 2 - 6

Борнмут: Нето, Смит (Винья, 66), Сенеси, Забарный, Келли, Лерма, Кристи (Уаттара, 66), Кук, Брукс (Мур, 56), Энтони, Соланке.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу, Эриксен (Мактоминей, 86), Каземиро, Бруну Фернандеш, Санчо (Гарначо, 72), Антони (Фред, 86), Марсьяль (Вегорст, 57).

Предупреждение: Кук (70).