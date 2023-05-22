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Манчестер Сити - Челси 1:0 видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии 21.05.2023

Манчестерский клуб отметил чемпионство победой над лондонцами.
Сегодня, 07:43
Манчестер Сити - Челси / Getty Images
Манчестер Сити - Челси / Getty Images

В рамках 37-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле принимал Челси.

Наставник хозяев Хосеп Гвардиола выпустил ротацию, чтобы позволить игрокам отдохнуть и набраться сил перед финальными играми.

Несмотря на полурезервный состав, Манчестер Сити все равно выиграл. Единственный гол в поединке забил Альварес.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Манчестер Сити - Челси в АПЛ:

Манчестер Сити - Челси 1:0
Гол: Альварес, 12.

Манчестер Сити: Ортега - Уокер, Аканджи (Стоунз, 57), Ляпорт (Родри, 78), Гомес (Де Брюйне, 78) - Льюис, Филлипс, Марез (Холанд, 74), Палмер, Фоден - Алвьарес.

Челси: Аррисабалага - Чалоба, Силва, Фофана - Аспиликуэта, Фернандес, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Холл (Кулибали, 81), Галлахер (Мудрик, 69) - Хаверц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мадуэке, 69).

Предупреждения: Хаверц, Галлахер.


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