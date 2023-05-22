Манчестер Сити - Челси 1:0 видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии 21.05.2023
В рамках 37-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле принимал Челси.
Наставник хозяев Хосеп Гвардиола выпустил ротацию, чтобы позволить игрокам отдохнуть и набраться сил перед финальными играми.
Несмотря на полурезервный состав, Манчестер Сити все равно выиграл. Единственный гол в поединке забил Альварес.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Манчестер Сити - Челси в АПЛ:
Манчестер Сити - Челси 1:0
Гол: Альварес, 12.
Манчестер Сити: Ортега - Уокер, Аканджи (Стоунз, 57), Ляпорт (Родри, 78), Гомес (Де Брюйне, 78) - Льюис, Филлипс, Марез (Холанд, 74), Палмер, Фоден - Алвьарес.
Челси: Аррисабалага - Чалоба, Силва, Фофана - Аспиликуэта, Фернандес, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Холл (Кулибали, 81), Галлахер (Мудрик, 69) - Хаверц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мадуэке, 69).
Предупреждения: Хаверц, Галлахер.