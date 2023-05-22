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Футбол

Полет к трофею: Карикатурист высмеял проигрыш Арсенала в борьбе за победу в АПЛ

Манчестер Сити сумел завоевать третье чемпионство подряд.
Сегодня, 10:32
Арсенал упустил чемпионство / Getty Images
Арсенал упустил чемпионство / Getty Images

В рамках 37-го тура чемпионата Англии Арсенал проиграл Ноттингему Форесту и лишился шансов на чемпионство. По итогам сезона победу в английской премьере-лиге добыл Манчестер Сити.

Известный карикатурист Омар Момани решил олицетворить главных героев сезона. 

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Художник изобразил Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне и Хосепа Гвардиолу, которые на космическом корабле отправились к титулу. Забавно, что за их полетом наблюдают Букайо Сака, Мартин Эдегор и Микель Артета.

Отметим, что Манчестер Сити в третий раз подряд выиграл чемпионат Англии.

Ранее сообщалось, что манчестерский клуб представил новую домашнюю форму.


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