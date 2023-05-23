iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл - Лестер: обзор и результат матча чемпионата Англии 22.05.2023

"Сороки" обеспечили для себя участие в главном клубном турнире Европы благодаря ничьей с Лестером.
Сегодня, 00:09
Ньюкасл / Getty Images
Ньюкасл / Getty Images

В рамках 37 тура чемпионата Англии Ньюкасл встретился с Лестером.

Матч получился безголевым, однако, от того не менее определяющим для обоих команд.

"Сороки" полностью доминировали в этом матче и по-хорошему должны были побеждать в этом матче с уверенным отрывом, однако, ничьей им также оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе попадание в ЛЧ в следующем сезоне. В главном клубном турнире Европы Ньюкасл сыграет впервые с сезона-2003/04.

Что же касается Лестера, то, "лисы" окончательно определят свою судьбу уже в заключительном туре. Благодаря этой ничьей они сохраняют шансы на прописку в АПЛ, но, им будет необходима победа в следующем туре и надеяться на положительный для себя результат в матчах Эвертона и Лидса.

Статистика матча чемпионата Англии Ньюкасл - Лестер

Ньюкасл - Лестер 0:0

xG: 2.35 - 0.08
Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 23 - 1
Удары в створ: 4 - 1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ньюкасл

Статьи по теме

Бернарду, Ламела и Гонсалес - лучшие игроки полуфиналов еврокубков Бернарду, Ламела и Гонсалес - лучшие игроки полуфиналов еврокубков
Динамо потеряло математические шансы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне Динамо потеряло математические шансы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне
Лига чемпионов: Барселона, Наполи, Бавария, Ман Сити, Арсенал - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024 Лига чемпионов: Барселона, Наполи, Бавария, Ман Сити, Арсенал - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024
Ньюкасл разгромил Брайтон и практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов Ньюкасл разгромил Брайтон и практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Футбол00:56
Чемпионат мира U20: расписание и результаты матчей
Футбол00:45
Аллегри: Покинуть Ювентус сейчас было бы трусостью
Европа00:09
Ньюкасл гарантировал себе место в Лиге Чемпионоа впервые за 20 лет
Вчера, 23:50
Европа23:50
Ювентус уступил Эмполи на фоне снятия очков с клуба
Европа и мир23:30
Чемпионат мира по хоккею-2023: Дания встретится со Швецией, Канада сыграет против Норвегии
Теннис23:13
Теннисиста из Франции оштрафовали на сумму, большую чем он заработал в этом сезоне
Футбол22:48
Неймар может перебраться в топ-клуб АПЛ
Теннис22:47
Ястремская прошла первый круг квалификации Ролан Гаррос
Бокс22:41
Каннингем: Я знаю, что некоторые из вас будут злиться, но... 8-4 в пользу Хэйни
Теннис22:17
Украинская теннисистка Страхова сыграла в паре с росиянкой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK