Ньюкасл - Лестер: обзор и результат матча чемпионата Англии 22.05.2023

В рамках 37 тура чемпионата Англии Ньюкасл встретился с Лестером.

Матч получился безголевым, однако, от того не менее определяющим для обоих команд.

"Сороки" полностью доминировали в этом матче и по-хорошему должны были побеждать в этом матче с уверенным отрывом, однако, ничьей им также оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе попадание в ЛЧ в следующем сезоне. В главном клубном турнире Европы Ньюкасл сыграет впервые с сезона-2003/04.

Что же касается Лестера, то, "лисы" окончательно определят свою судьбу уже в заключительном туре. Благодаря этой ничьей они сохраняют шансы на прописку в АПЛ, но, им будет необходима победа в следующем туре и надеяться на положительный для себя результат в матчах Эвертона и Лидса.

Статистика матча чемпионата Англии Ньюкасл - Лестер

Ньюкасл - Лестер 0:0

xG: 2.35 - 0.08

Владение мячом: 77% - 23%

Удары: 23 - 1

Удары в створ: 4 - 1