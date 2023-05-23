Легенда Ливерпуля включила Зинченко в символическую сборную сезона АПЛ

Бывший футболист сборной Англии и Ливерпуля Джейми Каррагер назвал лучших футболистов текущего сезона АПЛ.

Специалист составил символическую сборную, в которую включил украинского защитника Арсенала Александра Зинченко.

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Символическая сборная АПЛ по мнению Джейми Каррагера:

Вратарь: Алиссон (Ливерпуль);

Защитники: Киран Триппьер (Ньюкасл), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Свен Ботман (Ньюкасл), Александр Зинченко (Арсенал);

Полузащитники: Мартин Эдегор (Арсенал), Родри (Манчестер Сити), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити);

Нападающие: Мохамед Салах (Ливерпуль), Харри Кейн (Тоттенхэм), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).

В текущем сезоне Зинченко провел 33 матча за Арсенал, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что семья Зинченко милым видео анонсировала пополнение.