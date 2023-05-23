Легенда Ливерпуля включила Зинченко в символическую сборную сезона АПЛ
Бывший футболист сборной Англии и Ливерпуля Джейми Каррагер назвал лучших футболистов текущего сезона АПЛ.
Специалист составил символическую сборную, в которую включил украинского защитника Арсенала Александра Зинченко.
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Символическая сборная АПЛ по мнению Джейми Каррагера:
Вратарь: Алиссон (Ливерпуль);
Защитники: Киран Триппьер (Ньюкасл), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Свен Ботман (Ньюкасл), Александр Зинченко (Арсенал);
Полузащитники: Мартин Эдегор (Арсенал), Родри (Манчестер Сити), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити);
Нападающие: Мохамед Салах (Ливерпуль), Харри Кейн (Тоттенхэм), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
В текущем сезоне Зинченко провел 33 матча за Арсенал, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что семья Зинченко милым видео анонсировала пополнение.