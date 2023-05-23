Зинченко вошел в ТОП-20 лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo
Украинский футболист проявил себя в дебютном сезоне в Арсенале.
Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко попал в рейтинг лучших игроков по версии авторитетного портала FourFourTwo.
Организация выбрала 25 футболистов, которые достойны того, чтобы занести сезон в свой актив.
Читай также: Легенда Ливерпуля включила Зинченко в символическую сборную сезона АПЛ
Украинец оказался в списке на 16-й позиции, опередив таких игроков, как: Реклан Райс (Вест Хэм), Алексис Макаллистер (Брайтон), Эрон Рамздейл (Арсенал) и других.
ТОП-10 лучших игроков по версии FourFourTwo:
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити);
- Мартин Эдегор (Арсенал);
- Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед);
- Харри Кейн (Тоттенхэм);
- Букайо Сака (Арсенал);
- Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити);
- Каземиро (Манчестер Юнайтед);
- Бруно Гимараес (Ньюкасл);
- Джек Грилиш (Манчестер Сити);
- Габриэл Мартинелли (Арсенал);
В текущем сезоне Зинченко провел 33 матча за Арсенал, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что семья Зинченко милым видео анонсировала пополнение.