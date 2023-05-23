Зинченко вошел в ТОП-20 лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo

Украинский футболист проявил себя в дебютном сезоне в Арсенале.

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко попал в рейтинг лучших игроков по версии авторитетного портала FourFourTwo.

Организация выбрала 25 футболистов, которые достойны того, чтобы занести сезон в свой актив.

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Украинец оказался в списке на 16-й позиции, опередив таких игроков, как: Реклан Райс (Вест Хэм), Алексис Макаллистер (Брайтон), Эрон Рамздейл (Арсенал) и других.

ТОП-10 лучших игроков по версии FourFourTwo:

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити); Мартин Эдегор (Арсенал); Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед); Харри Кейн (Тоттенхэм); Букайо Сака (Арсенал); Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити); Каземиро (Манчестер Юнайтед); Бруно Гимараес (Ньюкасл); Джек Грилиш (Манчестер Сити); Габриэл Мартинелли (Арсенал);

В текущем сезоне Зинченко провел 33 матча за Арсенал, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что семья Зинченко милым видео анонсировала пополнение.