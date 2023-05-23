Кельн планирует испортить настроение Баварии, которая борется с Боруссией Д за чемпионство

В последнем туре немецкой Бундеслиги определится, кто же станет чемпионом: либо Бавария завоюет "Серебряную салатницу" 11-й раз подряд, либо же дотмундская Боруссия прервет гегемонию мюнхенского клуба.

И пока "шмели" на своем поле будут принимать Майнц, "ротен" отправятся в гости к Кельну, который готовит для своего оппонента особенный сюрприз.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, диктор стадиона прямо во время матча будет оглашать о каждом голе, который забьет Боруссия в параллельной встрече.

По информации источника, фанаты Кельна достаточно дружны со своими коллегами из Дортмунда, а потому они будут отмечать эти голы, словно это забила их команда.

Напомним, что все матчи 34-го тура Бундеслиги пройдут в одно время - в субботу, 27 мая, в 16:30 по киевскому времени.