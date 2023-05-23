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Цыганков выйдет в старте Жироны на матч против Сельты

Украинский вингер уже традиционно появится на поле с первых минут.
Сегодня, 19:48
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Во вторник, 23 мая, Жирона в рамках 36-го тура чемпионата Испании сыграет на выезде против Сельты.

Перед поединком главный тренер каталонцев Мичел огласил стартовый состав своей команды, включив в него украинского вингера Виктора Цыганкова.

Для Цыганкова этот поединок станет 15-м кряду, в котором он сыграет с первых минут. Всего за Жирону украинец провел 16 матчей в Ла Лиге, отличившись тремя голами и пятью результативными передачами.

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На данный момент Жирона с 48 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сельта с 39 баллами расположилась на 15-й позиции.

Матч Сельта - Жирона начнется в 20:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельта Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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