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Брайтон - Манчестер Сити 1:1: обзор матча и результат игры 24.05.2023

"Чайки" сыграли вничью с уже действующими чемпионами Англии.
Сегодня, 00:23
Брайтон сыграл вничью с Манчестер Сити / Getty Images
Брайтон сыграл вничью с Манчестер Сити / Getty Images

В среду, 24 мая, Брайтон в перенесенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги встречался с Манчестер Сити.

Команда Роберто Де Дзерби отобрала очки в действующего чемпиона, завершив поединок вничью 1:1, и гарантировала себе участие в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона.

Источник: Getty Images

Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме. На гол Фила Фодена хозяева поля ответили результативным ударом Хулио Энсисо, а ничейный результат сохранился до финального свистка.

Манчестер Сити уже в статусе чемпиона пополнил свой очковый запас на вершине турнирной таблицы до 89 баллов. Брайтон с 62 пунктами окончательно закрепил за собой шестую позицию, обеспечив себе место в группе Лиги Европы.

Статистика матча Брайтон - Манчестер Сити 32-го тура чемпионата Англии

Брайтон - Манчестер Сити 1:1

Голы: Энсисо, 38 - Фоден, 25

Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 20 - 13
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 16 - 11
Ожидаемые голы (xG): 2.40 - 1.77

Брайтон: Стил - Гросс, ван Хекке, Колуилл, Эступиньян - Гилмор (Мак Аллистер 52), Кайседо - Буонанотте (Велтман 75), Энсисо (Фергюсон 52), Митома - Уэлбек (Ундав 75)

Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Родри, Стоунз, Уокер - Силва (Филлипс 84), Гюндоган, Де Брюйне (Альварес 57) - Фоден, Холанд, Марез

Предупреждения: Велтман 89, ван Хекке 90+1 - Силва 41.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Брайтон чемпионат Англии Английская Премьер-лига

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