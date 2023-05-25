Лондонские топ-клубы претендуют на защитника Байера

Тапсоба может летом пойти на повышение.

Защитник Байера Эдмонд Тапсоба попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

За 24-летним футболистом активно наблюдают Арсенал и Тоттенхэм. Команды летом попытаются подписать одного из ключевых игроков "фармацевтов".

Сам Байер готов расстаться с Тапсоба, однако лишь за весьма крупную сумму.

В текущем сезоне на счету защитника сборной Буркина Фасо один гол в 32 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо не планирует бросать Байер ради Тоттенхэма.