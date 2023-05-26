Ливерпуль впервые при полноценном сезоне Клоппа не будет играть в ЛЧ

Первый провал за шесть лет.

Ливерпуль впервые под руководством Юргена Клоппа не будет играть в Лиге чемпионов.

25 мая Манчестер Юнайтед разгромил дома Челси и отобрал у Ливерпуля последние шансы догнать принципиального соперника. Перед последним туром команда Клоппа занимает пятую строчку, и в следующем сезоне примет участие в Лиге Европы.

Стоит отметить, что два года назад Ливерпуль также, как и в этот раз, по итогам сезона имел 9 ничьих и 9 поражений, но тогда занял третью строчку.

При этом это худший результат немецкого специалиста за все его полноценные сезоны в Ливерпуле. Клопп принял "красных" по ходу сезона-2015/16, в котором мерсисайдцы финишировали в Премьер-лиге на 8-м месте.

В следующем сезоне команда заняла четвертую строчку и квалифицировалась в ЛЧ, как и все последующие годы до сегодняшнего дня. В течение шести лет Ливерпуль трижды доходил до финала и один раз стал победителем турнира.

Со всеми командами, которые примут участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.