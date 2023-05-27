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В Баварии хотят поскорее продлить контракт с одним из ключевых защитников

Дэвис может получить долгосрочное соглашение.
Сегодня, 00:12
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Мюнхенцы хотят как можно скорее подписать соглашение с канадцем. В данный момент это является одной из ключевых задач клуба.

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Бавария готова дать 22-летнему фулбеку долгосрочный контракт, чтобы обезопасить себя от возможного ухода футболиста. На игрока претендует Реал.

Действующее соглашение Дэвиса с Баварией рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету канадца один гол и четыре ассиста в 26 матчах Бундеслиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария альфонсо дэвис

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