В Баварии хотят поскорее продлить контракт с одним из ключевых защитников

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Мюнхенцы хотят как можно скорее подписать соглашение с канадцем. В данный момент это является одной из ключевых задач клуба.

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Бавария готова дать 22-летнему фулбеку долгосрочный контракт, чтобы обезопасить себя от возможного ухода футболиста. На игрока претендует Реал.

Действующее соглашение Дэвиса с Баварией рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету канадца один гол и четыре ассиста в 26 матчах Бундеслиги.