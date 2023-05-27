Клопп рассказал о судьбе Салаха в Ливерпуле

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подтвердил, что Мохамед Салах останется в команде.

По словам немецкого специалиста, египтяне не говорил о своем желании уйти.

"Мо нравится здесь, в Ливерпуле, это точно".

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"Если бы ко мне пришел игрок и сказал: "Мы не попали в Лигу чемпионов, я должен уйти", я бы увез его в другой клуб. В случае с Мо это не так – совсем не так", - приводит слова Клоппа Фабрицио Романо в Twitter.

В текущем сезоне египтянин провел 50 игр во всех турнирах, в которых забил 30 голов и выполнил 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что лидер Челси определился с клубом, в котором продолжит карьеру.