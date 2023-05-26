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Свободная касса! Защитник Ливерпуля поработал в Макдональдс

Похоже, без ЛЧ у ребят Клоппа много свободного времени
Сегодня, 17:04
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Вирджил Ван Дейк, защищающий цвета Ливерпуля, был замечен работающим в местном Макдональдс.

В Сети появилось видео, где центральный защитник занимался выдачей заказов в окошке местного ресторана, а также разгуливал по помещению с подносом.

Несмотря на то, что Ливерпуль не попал в Лигу чемпионов, конечно же, Ван Дейк не просто нашел себе подработку. Защитник не впервые сотрудничает с Макдональдс в различных благотворительных акциях.

Это мероприятие в рамках программы McDonald's Fun Football, которая организует бесплатные футбольные тренировки для детей всех возрастов и любого пола, у которых нет возможности заниматься постоянно.

А Вирджил и ранее принимал участие в этой программе. В апреле центральный защитник тоже приходил в ресторан, чтобы развлекать детей чтением.

Ранее, напомним, пилоты Формулы-1 также приняли участие в благотворительном мероприятии.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вирджил ван Дейк

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