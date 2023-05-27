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Моуринью определился со своим будущим в Роме

Португалец ждет окончания сезона.
Сегодня, 14:21
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью рассматривает возможность того, чтобы остаться в итальянском клубе.

Как сообщает Roma Press со ссылкой на Corriere dello Sport, тренер обдумывает возможность продления контракта с римским клубом.

По информации источника, португалец готов остаться в команде, если удастся выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона.

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Отмечается, что Моуринью уже уведомил владельцев клуба о готовности остаться в Роме. На данный момент переговоров не было.

Действующее соглашение португальца с Ромой истекает летом 2024 года.

Напомним, то римский клуб сыграет в финале Лиги Европы против Севильи (31 мая).

Ранее сообщалось, что Милан отложил объявление о продлении контракта с лидером команды.


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