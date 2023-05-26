Милан отложил объявление о продлении контракта с Леау

Еще до ответного матча 1//2 финала Лиги чемпионов против Интера появилась информация, что Милан договорился с Рафаэлем Леау о подписании нового контракта.

С того момента прошло практически две недели, но объявление о продлении так и не состоялось.

Как сообщает итальянский журналист Антонио Витьелло, "россонери" приняли решение перенести объявление на неделю.

По информации источника, это связано с организационными вопросами, так как клуб хочет сделать из объявления большое событие. Когда все вопросы будут закрыты, клуб проведет запланированную презентацию.

Ранее стало известно, что будущим летом Милан может вернуть вингера, который сейчас выступает в составе Ромы.