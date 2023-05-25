Эль-Шаарави может вернуться в Милан

Итальянец близок к возвращению в стан "россонери".

Вингер Ромы Стефан Эль-Шаарави может летом вернуться в Милан. Об этом сообщает издание Sempre Milan.

"Россонери" рассматривают вариант с подписанием 30-летнего итальянца, у которого 30 июня истекает контракт с римлянами.

В Милане Эль-Шаарави рассматривают в качестве сменщика Рафаэлу Леау, так как летом команду могут покинуть сразу несколько футболистов линии атаки.

В текущем сезоне на счету итальянца шесть голов и один ассист в 27 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Милан намерен усилить линию атаки одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции.