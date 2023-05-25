iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан намерен усилить линию атаки одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции

Опенда может сменить в команде другого бельгийца.
Сегодня, 09:22
Лои Опенда / Getty Images
Лои Опенда / Getty Images

Милан заинтересован в подписании форварда Ланса Лои Опенды. Об этом сообщает издание Sempre Milan.

Итальянский коллектив рассматривает 23-летнего бельгийца в качестве возможного усиления атаки. Потенциальная сумма сделки оценивается в 25 млн евро.

Действующий контракт игрока с Лансом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету форварда 19 голов и 3 ассиста в 36 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что победитель Лиги чемпионов может покинуть Милан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Ланс Лои Опенда

Статьи по теме

Победитель Лиги чемпионов может покинуть Милан Победитель Лиги чемпионов может покинуть Милан
Милан без проблем разгромил Сампдорию Милан без проблем разгромил Сампдорию
Игрок Милана не станет разменной монетой для трансфера Беллингема Игрок Милана не станет разменной монетой для трансфера Беллингема
"Это ваш единственный трофей за сезон": тренер Милана получил сатирическую награду "Это ваш единственный трофей за сезон": тренер Милана получил сатирическую награду
Помочь журналистам

Видео

Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии
Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа11:27
Иньеста объявил об уходе из Виссел Кобе
Лига Европы11:15
Севилья - Рома: прогноз на финал Лиги Европы
Киберспорт10:53
PlayStation Showcase 2023: Трейлер Assassin's Creed Mirage, геймплей Spider-Man 2 и другие игры
Лига Чемпионов10:40
Манчестер Сити - Интер: прогноз на финал Лиги чемпионов
Киберспорт10:30
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Киберспорт10:21
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа10:10
Щедрость и уважение: Фирмино подарил 200 уникальных подарков представителям Ливерпуль
Европа09:50
Лондонские топ-клубы претендуют на защитника Байера
НХЛ09:30
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Европа09:22
Милан намерен усилить линию атаки одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK