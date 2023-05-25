Милан намерен усилить линию атаки одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции
Опенда может сменить в команде другого бельгийца.
Милан заинтересован в подписании форварда Ланса Лои Опенды. Об этом сообщает издание Sempre Milan.
Итальянский коллектив рассматривает 23-летнего бельгийца в качестве возможного усиления атаки. Потенциальная сумма сделки оценивается в 25 млн евро.
Действующий контракт игрока с Лансом рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне на счету форварда 19 голов и 3 ассиста в 36 матчах Лиги 1.
Ранее сообщалось, что победитель Лиги чемпионов может покинуть Милан.