Милан намерен усилить линию атаки одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции

Опенда может сменить в команде другого бельгийца.

Милан заинтересован в подписании форварда Ланса Лои Опенды. Об этом сообщает издание Sempre Milan.

Итальянский коллектив рассматривает 23-летнего бельгийца в качестве возможного усиления атаки. Потенциальная сумма сделки оценивается в 25 млн евро.

Действующий контракт игрока с Лансом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету форварда 19 голов и 3 ассиста в 36 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что победитель Лиги чемпионов может покинуть Милан.