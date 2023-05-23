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Победитель Лиги чемпионов может покинуть Милан

Форвард не оправдал возложенных на него ожиданий.
Сегодня, 20:26
Дивок Ориги / Getty Images
Дивок Ориги / Getty Images

Будущим летом Милан может лишиться игрока атакующей линии.

Как сообщает Фабрицио Романо, с высокой долей вероятности Дивок Ориги покинет Сан-Сиро.

На 28-летнего форварда претендуют команды из английского и турецкого чемпионата. Однако на данный момент официальные переговоры о трансфере бельгийского футболиста не ведутся.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны Астон Вилла, однако Романо опроверг эту информацию - вилланы не работают над покупкой игрока.

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Напомним, что летом 2022 года Дивок Ориги перешел в Милан из Ливерпуля на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард выходил на поле 35 раз во всех турнирах. На его счету всего два гола и одна результативная передача.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А ДИВОК ОРИГИ

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