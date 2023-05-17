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Милан запланировал чистку состава на фоне не выхода в финал ЛЧ

Клуб может покинуть более десяти футболистов.
Сегодня, 19:28
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

Итальянский Милан после невыхода в финал ЛЧ запланировал сменить вектор развития команды.

Как сообщает Даниэле Лонго, "россонери" летом устроит крупную чистку, в ходе которой клуб покинет должно покинуть минимум 11 игроков.

Прежде всего из команды уйдут Чиприан Тэтэрушану, Антонио Миранте, Фоде Балло-Туре, Сержиньо Дест и Тьемуе Бакайоко.

Также "россонери" с удовольствием выслушают предложения по Дивоку Ориги, Анте Ребичу, и Ясину Адли.

Астер Вранкс, которого арендовали из Вольфсбурга, вернется в немецкий клуб, а Златан Ибрагимович, контракт которого подходит к концу летом, скорее всего, уйдет в Монцу.

Также под угрозой будущее Жуниора Мессиаса, ведь в планы входит приобретение нового правого вингера.

Напомним, что ранее Милан потерял лидера команды минимум на полгода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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