Севилья - Рома: прогноз на матч финала Лиги Европы 31.05.2023

Узнай на ISPORT, кто может победить в финале клубного турнира Европы.

В среду, 31 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют Севилья (Испания) и Рома (Италия).

Испанский коллектив прошел плей-офф, где выбил большое количество топ-клубов: ПСВ, Фенербахче, Манчестер Юнайтед и Ювентус.

Подопечные Жозе Моуринью достигли финала также, однако их соперниками были более скромные команды: Зальцбург, Реал Сосьедад, Фейеноорд и Байер.

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Коэффициент и ставки на матч финала Лиги Европы Севилья - Рома

Букмекеры считают, что небольшим фаворитом встречи является Севилья, у которой немного больше шансов выиграть трофей.

Прогноз букмекеров на матч Севилья - Рома

Победа Севильи: 2,71

Ничья: 3,1

Победа Ромы: 3,05

Подобно основным коэффициентам букмекеры также отдают предпочтение, что именно Севилья получит трофей по итогам встречи: 1.86 - 2.05 - на победу в турнире.

Эксперты считают, что поединок не подарит много голов. На тотал меньше 2.5 коэффициент - 1.52. Аналитики оценивают, что команды не смогут вдвоем отличиться за основное время - коэффициент на то, что обе забьют - 2.18.

Статистика противостояния Севилья - Рома

В своей истории команды провели между собой несколько встреч, однако лишь одна проходил в рамках соревнования - три игры были в качестве спаррингов.

Официальный поединок прошел в 2020 году, когда испанский клуб выбил итальянцев в рамках плей-офф Лиги Европы (2:0).

Севилья - Рома

2 Победы 1

1 Ничьи 1

8 Голы 7

Последняя встреча Севильи и Ромы состоялась в 2021 году, когда команды разошлись миром - 0:0.

Напомним, на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.