Севилья - Рома: прогноз на матч финала Лиги Европы 31.05.2023
В среду, 31 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют Севилья (Испания) и Рома (Италия).
Испанский коллектив прошел плей-офф, где выбил большое количество топ-клубов: ПСВ, Фенербахче, Манчестер Юнайтед и Ювентус.
Подопечные Жозе Моуринью достигли финала также, однако их соперниками были более скромные команды: Зальцбург, Реал Сосьедад, Фейеноорд и Байер.
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Коэффициент и ставки на матч финала Лиги Европы Севилья - Рома
Букмекеры считают, что небольшим фаворитом встречи является Севилья, у которой немного больше шансов выиграть трофей.
Прогноз букмекеров на матч Севилья - Рома
- Победа Севильи: 2,71
- Ничья: 3,1
- Победа Ромы: 3,05
Подобно основным коэффициентам букмекеры также отдают предпочтение, что именно Севилья получит трофей по итогам встречи: 1.86 - 2.05 - на победу в турнире.
Эксперты считают, что поединок не подарит много голов. На тотал меньше 2.5 коэффициент - 1.52. Аналитики оценивают, что команды не смогут вдвоем отличиться за основное время - коэффициент на то, что обе забьют - 2.18.
Статистика противостояния Севилья - Рома
В своей истории команды провели между собой несколько встреч, однако лишь одна проходил в рамках соревнования - три игры были в качестве спаррингов.
Официальный поединок прошел в 2020 году, когда испанский клуб выбил итальянцев в рамках плей-офф Лиги Европы (2:0).
Севилья - Рома
2 Победы 1
1 Ничьи 1
8 Голы 7
Последняя встреча Севильи и Ромы состоялась в 2021 году, когда команды разошлись миром - 0:0.
Напомним, на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.