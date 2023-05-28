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Футбол

Футболист Баварии озвучил одного из героев мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных"

Дэвис подарил своей голос одному из "пауков".
Сегодня, 20:11
Goal.com
Goal.com

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис поучаствовал в озвучке нового мультфильма от студии Marvel "Человек-паук: Паутина вселенных".

Канадский футболист подарил свой голос "Пауку 67". Масштабы роли игрока неизвестны.

Кроме того, в озвучке на немецком языке приняла участие и футболистка Вольфсбурга Джул Бранд. Она стала голосом барабанщицы Бетти.

Напомним, премьера мультфильма состоится 2 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что лидер Тоттенхэма засветился в новом "Человек-Паук".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария человек-паук мультфильм альфонсо дэвис

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