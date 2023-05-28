Футболист Баварии озвучил одного из героев мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных"
Дэвис подарил своей голос одному из "пауков".
Защитник Баварии Альфонсо Дэвис поучаствовал в озвучке нового мультфильма от студии Marvel "Человек-паук: Паутина вселенных".
Канадский футболист подарил свой голос "Пауку 67". Масштабы роли игрока неизвестны.
Кроме того, в озвучке на немецком языке приняла участие и футболистка Вольфсбурга Джул Бранд. Она стала голосом барабанщицы Бетти.
Напомним, премьера мультфильма состоится 2 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что лидер Тоттенхэма засветился в новом "Человек-Паук".