Барселона официально попрощалась со своими легендами на Камп Ноу

Футболисты Барселоны Серхио Бускетс и Жорди Альба сыграли свой последний матч за клуб на стадионе Камп Ноу.

Оба игрока вышли в стартовом составе на матч против Мальорки (3:0). Альба провел на поле 80 минут, а Бускетс - 85.

После игры футболистов красиво проводили фанаты аплодисментами, а сами легенды клуба сказали свои финальные слова. Далее одноклубники подбросили Серхио и Жорди, вручив им трофеи, завоеванные в этом сезоне.

Напомним, за время, проведенное в клубе оба игрока смогли выиграть Лигу чемпионов, а также все внутренние трофеи в Испании.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена летом усилиться лидером Ньюкасла.