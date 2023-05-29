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Футбол

Президент Наполи подтвердил, что Спаллетти покинет клуб

Аурелио Де Лаурентис сделал заявление по поводу будущего команды.
Сегодня, 08:18
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Главный тренер Лучано Спаллетти покинет свой пост по окончанию сезона.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис заявил, что специалист решил принять паузу в работе на год.

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"Спаллетти сказал мне, что он предпочел бы взять отпуск в год. Разве мог я сказать ему нет? Он дал мне многое, и я ему благодарен. Он пришел ко мне и сказал, что выложился на полную, что круг замкнулся", - приводит слова функционера Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, что в нынешнем сезоне Наполи выиграл чемпионат Италии.

Ранее сообщалось, что Наполи продлил контракт с ключевым защитником.


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