Президент Наполи подтвердил, что Спаллетти покинет клуб

Главный тренер Лучано Спаллетти покинет свой пост по окончанию сезона.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис заявил, что специалист решил принять паузу в работе на год.

Читай также: Жена Ди Марии повздорила с фанатом после разгромного поражения Ювентуса

"Спаллетти сказал мне, что он предпочел бы взять отпуск в год. Разве мог я сказать ему нет? Он дал мне многое, и я ему благодарен. Он пришел ко мне и сказал, что выложился на полную, что круг замкнулся", - приводит слова функционера Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, что в нынешнем сезоне Наполи выиграл чемпионат Италии.

Ранее сообщалось, что Наполи продлил контракт с ключевым защитником.