Президент Наполи подтвердил, что Спаллетти покинет клуб
Аурелио Де Лаурентис сделал заявление по поводу будущего команды.
Главный тренер Лучано Спаллетти покинет свой пост по окончанию сезона.
Президент клуба Аурелио Де Лаурентис заявил, что специалист решил принять паузу в работе на год.
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"Спаллетти сказал мне, что он предпочел бы взять отпуск в год. Разве мог я сказать ему нет? Он дал мне многое, и я ему благодарен. Он пришел ко мне и сказал, что выложился на полную, что круг замкнулся", - приводит слова функционера Фабрицио Романо в Twitter.
Напомним, что в нынешнем сезоне Наполи выиграл чемпионат Италии.
Ранее сообщалось, что Наполи продлил контракт с ключевым защитником.