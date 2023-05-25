Жена Ди Марии повздорила с фанатом после разгромного поражения Ювентуса
Возлюбленная аргентинца не в восторге от слов болельщика.
Жена вингера Ювентуса Анхеля Ди Марии оскорбила в соцсетях фаната клуба после его критики в адрес футболиста.
Напомним, недавно Ювентус с разгромным счетом проиграл Эмполи (1:4) в рамках 36-го тура Серии А.
"Он не тренер и не готовит команду, и не он предпочитает отсиживаться в обороне.
Читай также: Никогда такого не было и вот опять: Ювентус оштрафовали снятием очков
Заткнись. Ты дурак, или тебе за это платят?" – написала Хорхелина Кардосо в комментариях в инстаграме.
В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца четыре гола и четыре ассиста в 24 матчах Серии А.