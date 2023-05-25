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Жена Ди Марии повздорила с фанатом после разгромного поражения Ювентуса

Возлюбленная аргентинца не в восторге от слов болельщика.
Сегодня, 13:24
Ди Мария с женой / Getty Images
Ди Мария с женой / Getty Images

Жена вингера Ювентуса Анхеля Ди Марии оскорбила в соцсетях фаната клуба после его критики в адрес футболиста.

Напомним, недавно Ювентус с разгромным счетом проиграл Эмполи (1:4) в рамках 36-го тура Серии А.

"Он не тренер и не готовит команду, и не он предпочитает отсиживаться в обороне.

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Заткнись. Ты дурак, или тебе за это платят?" – написала Хорхелина Кардосо в комментариях в инстаграме.

В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца четыре гола и четыре ассиста в 24 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фанаты ювентус Анхель Ди Мария

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