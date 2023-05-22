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Никогда такого не было и вот опять: Ювентус оштрафовали снятием очков

"Зебры" узнали плохие новости в преддверии матча против Эмполи.
Вчера, 21:39
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

Туринскому Ювентусу вынесли окончательный приговор в деле о приросте капитала.

Как сообщает издание La Gazzeta Dello Sport, "зебр" оштрафовали снятием десяти очков.

При этом прокурор, который вел это дело требовал снятие одиннадцати пунктов, что все равно меньше, чем 15, которые были изначально.

Что касается функционеров, которые были замешаны в этом деле, то всем им, включая Павела Недведа, работающего в клубе сейчас, вынесли оправдательный приговор.

Таким образом, из-за снятие очков Ювентус опустится на седьмое место, однако, несмотря на это все еще имеет хорошие шансы на попадание в ЛЧ, учитывая то, что на этих выходных встретятся с прямым конкурентом в лице Милана.

Напомним, что сегодня, 22 мая, туринцы играют с Эмполи в 21:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Серия А

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