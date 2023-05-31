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Жирона Цыганкова заключила новый контракт с тренером

Мичел Санчес будет руководить командой в дальнейшем.
Сегодня, 13:24
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

Жирона официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Мичелом Санчесом.

Стороны подписали новое соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года.

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Отметим, что 47-летний специалист возглавил команду летом 2021 года.

В турнирной таблице Ла Лиги Жирона идет на девятом месте, сохраняя шансы на попасть в еврокубки.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании может возглавить Наполи.


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