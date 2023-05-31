Жирона Цыганкова заключила новый контракт с тренером
Мичел Санчес будет руководить командой в дальнейшем.
Жирона официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Мичелом Санчесом.
Стороны подписали новое соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года.
MÍCHEL 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Girona FC (@GironaFC) May 31, 2023
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Отметим, что 47-летний специалист возглавил команду летом 2021 года.
В турнирной таблице Ла Лиги Жирона идет на девятом месте, сохраняя шансы на попасть в еврокубки.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании может возглавить Наполи.